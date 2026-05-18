Travolto da una scarica di massi precipita nel vuoto per oltre 15 metri
Nella tarda mattinata di domenica, un giovane climber trentino è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava sulla parete di Cima alle Coste. Durante l’attività di arrampicata, che stava affrontando come primo di cordata lungo il quarto tiro del Diedro Martini, è stato travolto da una scarica di sassi che lo ha fatto precipitare per oltre 15 metri. Le sue condizioni sono considerate gravi e sono stati allertati i soccorsi.
Sono gravi le condizioni del giovane climber trentino che nella tarda mattinata di domenica è stato travolto da una scarica di sassi mentre era impegnato a scalare, da primo di cordata, lungo il quarto tiro del Diedro Martini, storico itinerario di arrampicata sulla parete di Cima alle Coste. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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