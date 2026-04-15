Scalano il tetto del Duomo di Como a oltre 60 metri di altezza per scattare alcune foto | denunciati 2 ragazzi

Due giovani, un ragazzo di 18 anni e un minorenne di 17, sono stati denunciati dopo aver scalato il tetto del Duomo di Como, che si trova a oltre 60 metri di altezza. I due si sono arrampicati sul monumento per realizzare alcune fotografie con un drone e un video ripreso dall’alto, mettendo in pericolo la propria incolumità e disturbando la sicurezza del sito.

Un 18enne e un 17enne si sono arrampicati sul tetto del Duomo di Como per scattare delle fotografie a strapiombo sulla città e girare un video con un drone. Fuggiti, sono stati denunciati per procurato allarme e violazione di domicilio in concorso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Raramente a Como nevica, ma nel dicembre del 2020 la candida neve è scesa in città rendendo ancor più magico il nostro meraviglioso Duomo e l'ambiente circostante. Como Lombardia - facebook.com facebook

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