A quasi trent’anni dalla morte di Lady Diana, vengono trasmesse in televisione cinque ore di registrazioni audio contenenti sue confessioni. Questi materiali, finora rimasti nascosti, sono stati resi pubblici e stanno attirando l’attenzione di molti. La diffusione di questi audio suscita nuove discussioni sulla vita e sulla relazione della principessa con la famiglia reale. Nessuna altra informazione sulle modalità di accesso o sulla provenienza delle registrazioni è stata comunicata.

A quasi trent’anni dalla sua scomparsa, la figura di Lady Diana continua a esercitare un certo fascino sull’opinione pubblica. Un interesse che oggi sta per rinnovarsi con la pubblicazione di materiale audio inedito destinato a riaccendere il dibattito sulla sua vita privata e sul suo ruolo all’interno della famiglia reale britannica. Per la prima volta, una serie di documentari dal titolo Diana: La verità inascoltata porterà alla luce circa cinque ore di registrazioni realizzate nel 1991, in uno dei momenti più delicati del matrimonio con l’allora Principe Carlo, oggi Re del Regno Unito. Si tratta di testimonianze dirette, intime, che restituiscono la voce della defunta Principessa del Galles in una fase segnata da tensioni e crescente distanza emotiva dal marito.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lady Diana, gli audio segreti arrivano in tv. Cinque ore di confessioni che scuotono la monarchia

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