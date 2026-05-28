Come Kate Middleton sta ridisegnando la monarchia in crisi per l' ex principe Andrea | dai bambini alla lezione imparata da Lady Diana

Lo scorso 13 maggio, a Reggio Emilia, una royal watcher italiana ha scattato un selfie con Kate Middleton, che si trovava in visita. La duchessa ha incontrato bambini e ha partecipato a un evento pubblico, senza commenti ufficiali. La visita si inserisce in un momento di attenzione sulla monarchia, dopo le recenti difficoltà legate all'ex principe Andrea. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata, e l'attenzione resta sulla presenza pubblica di Middleton.

L'incontro così ravvicinato con Kate Middleton è immortalato da un selfie che sigilla la presenza della royal watcher italiana Gilda Faleri a Reggio Emilia lo scorso 13 maggio. "Sinceramente non mi aspettavo di trovare così tante persone in un giorno della settimana come tanti, tutte lì in attesa. 🔗 Leggi su Today.it

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Kate Middleton a Reggio Emilia, l'abbraccio della folla - Porta a porta 13/05/2026

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