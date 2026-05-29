I conservatori in America Latina stanno lavorando a una proposta alternativa, dopo il fallimento del modello cubano. Secondo Fidanza, il regime di Cuba rappresenta un esempio di insuccesso e ora si cercano soluzioni diverse.

L’esempio del regime cubano ci dimostra che quel modello è fallito e ora è tempo per i conservatori di costruire l’alternativa. Risponde a Formiche.net da Città del Messico Carlo Fidanza, capodelegazione FdI al Parlamento europeo, vicepresidente dell’assemblea interparlamentare EuroLat e vicepresidente del partito meloniano di Ecr, per fare un bilancio di Eurolat, la speciale assise che da 20 anni cura le relazioni con l’altro versante dell’Atlantico, sponda sud. L’occasione si rivela utile per fare il punto sulla situazione politica in America Latina, dove i partiti conservatori avanzano praticamente ovunque, e per analizzare lo stato dell’arte degli accordi come il Mercosur. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così i conservatori costruiscono l’alternativa in America Latina. Parla Fidanza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vi spiego la strategia Usa in America latina e la geopolitica del Vaticano. Parla Rodrigo GuerraRecentemente, si sono intensificati i movimenti delle autorità statunitensi in America Latina, con particolare attenzione verso Cuba.

Usa e Ue sempre salde, è Meloni la chiave per i conservatori. Parla GiordanoUn deputato di Fratelli d’Italia ha dichiarato che il legame tra gli Stati Uniti e l’Europa, in particolare tra Italia e America, rappresenta un...