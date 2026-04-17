Usa e Ue sempre salde è Meloni la chiave per i conservatori Parla Giordano

Un deputato di Fratelli d’Italia ha dichiarato che il legame tra gli Stati Uniti e l’Europa, in particolare tra Italia e America, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il futuro delle due sponde dell’Atlantico. Secondo lui, questa alleanza si basa su elementi storici, culturali, personali e politici che la rendono stabile e duratura. La figura di una leader italiana viene indicata come un elemento chiave per i conservatori europei e statunitensi.

Per ragionare sul futuro di Stati Uniti ed Italia (quindi di Europa) la stella polare, secondo il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Giordano, è nella solidità dell’asse tra le due sponde dell’Atlantico, un passaggio che poggia su basi storiche, culturali, personali e politiche indissolubili. Una considerazione che pochi giorni fa è stata ribadita anche da James J. Carafano, Senior Counselor to the President della Heritage Foundation, secondo cui “Donald e Giorgia credono ancora nell’alleanza, non permetteranno che le sfide geopolitiche minino i loro legami personali o la cooperazione”. Per Giordano, dunque, difendere il papa è come difendere l’Europa.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Usa e Ue sempre salde, è Meloni la chiave per i conservatori. Parla Giordano Notizie correlate In vista del Mondiale negli Usa, si parla sempre meno di calcio e sempre più di politicaOggi c’è il caos sulla Groenlandia, la tensione per l’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, i travel ban. Meno Trump, più Ue. La linea (giusta) di Meloni sull’Iran. Parla DilettiLa guerra che si sta consumando in Iran è già, nei fatti, un detonatore geopolitico.