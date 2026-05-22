Recentemente, si sono intensificati i movimenti delle autorità statunitensi in America Latina, con particolare attenzione verso Cuba. Le accuse contro alcuni leader dell’isola riguardano questioni di omicidio e arresti di figure di rilievo sono stati portati avanti in diverse occasioni. Nel frattempo, un esperto ha illustrato come la strategia degli Stati Uniti si intrecci con le mosse del Vaticano nella regione, con particolare riferimento alle dinamiche geopolitiche e alle influenze religiose.

Ormai è certo: l’attenzione degli Stati Uniti è sulla vicina isola di Cuba. Tra incriminazione (a Raul Castro per omicidio), arresti ( qui l’articolo di Formiche.net sulla detenzione della sorella del presidente del Gaes) e un’offensiva militare nelle acque dei Caraibi, il Dipartimento di Stato vuole aumentare la pressione per un vero e proprio cambiamento nel sistema politico cubano, dopo gli interventi di quest’anno in Venezuela e in Iran. Si sa, la questione cubana non è un dossier qualsiasi per il segretario di Stato americano, Marco Rubio. La sua battaglia contro la dittatura dei Castro è un affare personale (la sua famiglia ha origini cubane) e una sua bandiera politica da decenni. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vi spiego la strategia Usa in America latina e la geopolitica del Vaticano. Parla Rodrigo Guerra

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Venezuela vs USA: Oil, Military Power & Geopolitical Chess | Tactical Analysis

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