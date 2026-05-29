Un giovane è stato ucciso in un'area del sud Italia. La vittima aveva frequentato un Centro di salute mentale, dove si sono riscontrate carenze di risorse, mancanza di organizzazione e poca serietà. La situazione ha portato a un episodio di violenza che ha coinvolto direttamente la persona. La vicenda si inserisce in un quadro di criticità nei servizi di salute mentale nella regione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell'omicidio.

di Cristina Zibellinic L’omicidio del giovane Sako Bakari, in un meridione d’Italia dimenticato dalle istituzioni, appare l’espressione di un totale cedimento di una via umana alla complessità di questo epilogo epocale, ove risulta difficile scorgere anche solo un indizio della dimensione del tragico capace di aprire alla catarsi. Il gesto omicida del giovane El Koudry conferma la crisi, e pur rimanendo maggiormente ancorato a una dimensione storico-politica, è agghiacciante per l’indifferenza delle istituzioni alla vita di cittadini inermi e di un cittadino lasciato solo con la sua rabbia. I minorenni di Taranto devono pagare duramente per aver tolto la vita a un uomo che stava cercando di vivere, ma come El Koudry avevano diritto a che le istituzioni si curassero di loro prima che arrivassero a compiere un gesto irreparabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Così ho sperimentato la mancanza di risorse, di organizzazione e serietà dei Centri di salute mentale

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