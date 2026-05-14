Salute mentale a Napoli polemica sulla riorganizzazione dei centri | timori per assistenza territoriale

A Napoli, si registra una polemica riguardo alla riorganizzazione dei servizi di salute mentale dell’ASL Napoli 1 Centro, che entrerà in vigore dal primo giugno. La modifica prevede una rimodulazione delle attività dei Centri di Salute Mentale, suscitando timori tra cittadini e operatori sulle modalità di assistenza territoriale. La decisione ha generato discussioni e preoccupazioni sulla continuità e qualità dei servizi offerti agli utenti della salute mentale nella città.

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Nuove tensioni attorno all’organizzazione dei servizi di salute mentale dell’ASL Napoli 1 Centro, dopo l’annunciata rimodulazione delle attività dei Centri di Salute Mentale prevista dal prossimo 1 giugno. A sollevare le criticità è la FP CGIL Napoli, che parla di un possibile ridimensionamento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento I Centri di Salute Mentale di Napoli perderanno la copertura notturna dal primo giugnoLe urgenze psichiatriche fuori orario passeranno al 118: il Forum Diritti e Salute parla di "orrore" e accusa l'ASL di aggirare una legge regionale... Leggi anche: Salute mentale, assistenza solo per mezza giornata: "Pazienti lasciati soli" Temi più discussi: Pediatria, al congresso Sipps salute mentale e dipendenze digitali tra le nuove priorità; Salute mentale bambini e smartphone, l'allarme degli psichiatri: Negli ultimi 10 anni c’è stata una crescita di circa il 25% dei disturbi. I rischi della tecnoferenza; Salute mentale e salute sociale: come peggiora la situazione in Italia - Pressenza; Lavoro e salute, maggio 2026. NEWCASTLE - Burn: Ci sono modi per affrontare la salute mentale, la terapia ha funzionato piuttosto bene per me, Mondiale? Lo desidero disperatamente ift.tt/G5hRTdv x.com I Centri di Salute Mentale di Napoli perderanno la copertura notturna dal primo giugnoLe urgenze psichiatriche fuori orario passeranno al 118: il Forum Diritti e Salute parla di orrore e accusa l'ASL di aggirare una legge regionale ... fanpage.it Salute mentale: il potenziamento dell’assistenza parte dalla salvaguardia del centro antimobbing del distretto 24 della Asl Napoli 1Intanto in Consiglio regionale un progetto di legge a firma di Marciano (Pd) per estendere tale servizio anche ad altre Asl. Sullo sfondo restano le carenze della Salute mentale in Campania La Asl ... quotidianosanita.it