Salute mentale a Napoli polemica sulla riorganizzazione dei centri | timori per assistenza territoriale
A Napoli, si registra una polemica riguardo alla riorganizzazione dei servizi di salute mentale dell’ASL Napoli 1 Centro, che entrerà in vigore dal primo giugno. La modifica prevede una rimodulazione delle attività dei Centri di Salute Mentale, suscitando timori tra cittadini e operatori sulle modalità di assistenza territoriale. La decisione ha generato discussioni e preoccupazioni sulla continuità e qualità dei servizi offerti agli utenti della salute mentale nella città.
Nuove tensioni attorno all’organizzazione dei servizi di salute mentale dell’ASL Napoli 1 Centro, dopo l’annunciata rimodulazione delle attività dei Centri di Salute Mentale prevista dal prossimo 1 giugno. A sollevare le criticità è la FP CGIL Napoli, che parla di un possibile ridimensionamento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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