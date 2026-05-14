I Centri di Salute Mentale di Napoli perderanno la copertura notturna dal primo giugno

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal primo giugno, i Centri di Salute Mentale di Napoli non offriranno più servizi durante la notte. Le emergenze psichiatriche fuori orario saranno gestite dal servizio di emergenza 118. Il Forum Diritti e Salute ha definito questa decisione un “orrore” e ha accusato l’ASL di aver aggirato una legge regionale ancora in vigore. La modifica riguarda la copertura notturna dei servizi di salute mentale e le modalità di gestione delle urgenze psichiatriche.

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Le urgenze psichiatriche fuori orario passeranno al 118: il Forum Diritti e Salute parla di "orrore" e accusa l'ASL di aggirare una legge regionale ancora vigente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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