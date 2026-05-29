Così Giorgia Meloni ferma 10 miliardi di investimenti in difesa per dare un segnale all’Ue

Giorgia Meloni ha deciso di bloccare temporaneamente 10 miliardi di euro destinati agli investimenti in difesa. La misura è stata annunciata durante una trasmissione televisiva, con l’obiettivo di inviare un segnale all’Unione Europea riguardo alle risorse per l’energia. La decisione si inserisce in un confronto aperto con il ministro della Difesa, che aveva precedentemente sostenuto l’importanza di quei fondi.

10 miliardi di euro in meno di investimenti in difesa. Per dare un segnale a Bruxelles sull’energia. Dietro l’intervento di Giorgia Meloni a Mattino 5 («non possiamo dire ai cittadini che ci sono soldi solo per la difesa») c’è una stretta e un contrasto con il ministro Guido Crosetto. Il 31 maggio scade infatti il termine per la presentazione dei progetti per accedere ai fondi Security Action for Europe (Safe). Ovvero i prestiti della Commissione per gli investimenti in armamenti e sicurezza dei 27 stati membri. Il governo italiano aveva prenotato quasi 15 miliardi di euro — 14,9 per la precisione — sui 150 messi a disposizione dalla Commissione. 🔗 Leggi su Open.online

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GIORGIA MELONI, LA AMIGA DE MILEI, Y UN MENSAJE NAVIDEÑO ALARMANTE

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