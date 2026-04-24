Fondi anti-crisi tassa sulle criptovalute e un nuovo Pnrr per la difesa | così Giorgia Meloni va a caccia di risorse Ue

Il governo sta cercando di reperire fondi attraverso diverse iniziative, tra cui l’introduzione di un fondo anti-crisi, una tassa sulle criptovalute e un nuovo Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicato alla difesa. Le mosse arrivano in un contesto segnato da tensioni internazionali, problemi legati al deficit e un anno caratterizzato da consultazioni referendarie. Le decisioni sono state annunciate in un momento di crescente attenzione alle risorse europee.

Sarà la guerra, sarà lo scivolone sul deficit, sarà il referendum perso e l’anno elettorale alle porte. Fatto sta che nel governo Meloni qualcosa negli ultimi giorni è cambiato: il rapporto con l’Unione europea, e la sua narrazione agli italiani. Per tre anni e mezzo Giorgia Meloni ha smentito ogni timore degli osservatori internazionali accreditandosi (con successo) come paladina della stabilità dei conti, partner super-affidabile, leader di un Paese in grado di fare i «compiti a casa». D’altra parte l’Italia poteva contare sulla manna del Pnrr, oltre 194 miliardi di euro tra prestiti e contributi a fondo perduto per sostenere grandi progetti di rinnovamento sociale, energetico, infrastrutturale.🔗 Leggi su Open.online

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