Difesa aerea | l’Europa sfida gli USA con 150 miliardi di investimenti

L’Europa sta aumentando gli investimenti nella difesa aerea e missilistica, puntando a rafforzare la propria autonomia strategica. Con un impegno di circa 150 miliardi di euro, il continente mira a ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti e a sviluppare capacità proprie. La strategia prevede anche l’adozione di nuovi standard di acquisto e una maggiore collaborazione tra i paesi europei. Questa mossa segna un passo deciso verso una leadership più autonoma all’interno della NATO.

L’Europa accelera l’indipendenza strategica nella difesa aerea e missilistica, spostando l’asse della sicurezza NATO verso una leadership continentale guidata da investimenti massicci e nuovi standard di procurement. Il passaggio verso un modello europeo è diventato evidente tra il 2024 e il 2026. Shaan Shaikh aveva ipotizzato tre scenari per lo sviluppo delle capacità di difesa: un approccio centralizzato NATO, una strategia di acquisto comune a guida europea o il mantenimento dello status quo federato. La realtà ha premiato la seconda opzione. L’European Shield Initiative, coordinata dalla Germania, ha crescere il proprio numero di aderenti da 22 a 24 membri, accogliendo Portogallo e Albania nel febbraio 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Difesa aerea: l’Europa sfida gli USA con 150 miliardi di investimenti L’Italia punta sulla difesa aerea: sale a 5,3 miliardi il conto per la nuova generazione di Samp/TDopo il progetto del caccia di sesta generazione o Gcap, che nelle ultime ore ha ottenuto il via libera della Commissione Affari Esteri e Difesa del... Europa lancia droni low-cost: rivoluzione nella difesa aereaL’Europa lancia il progetto Leap: droni low-cost per la difesa aerea L’Europa si unisce per affrontare le minacce aeree con un progetto ambizioso: il... How Ukraine’s $500 AI Drones Are Destroying $750M Warships | The Silicon Steppe Explained Temi più discussi: Droni più economici, la lezione per l'Europa da Ucraina e Iran; L’Europa colma il divario nella difesa aerea con un’impennata degli investimenti; Daniel Gros: Enti multinazionali per la difesa dell’Europa; Ue, nuovo piano Difesa da 1,5 miliardi: fondi per droni, missili e cooperazione con l’industria ucraina. L’Europa colma il divario nella difesa aerea con un’impennata degli investimentiInvesting.com - MBDA, il principale fornitore sovrano europeo di missili e difesa aerea, più che raddoppierà i suoi investimenti industriali da 2,4 miliardi di euro per il periodo 2025-29 a 5 miliardi ... it.investing.com CSG si espande in Asia: contratti per sistemi di difesa aerea da 2,5 miliardi di dollariconfermano la sua portata globaleTramite la controllata Excalibur International, CSG ha concluso contratti record per la fornitura di sistemi di difesa aerea nel Sud-Est Asia ... aresdifesa.it Poche settimane fa il CEO di Leonardo, l’ex Ministro Cingolani, aveva annunciato il lancio di un sistema di difesa aerea multistrato, noto come «Michelangelo Dome» con un piano strategico quinquennale e investimenti in intelligenza artificiale e cybersicurezz x.com Boeing ed il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti (US DOW) hanno concordato un piano quadro settennale per triplicare la produzione dei seeker dei PAC-3 MSE al fine di soddisfare la domanda globale di difesa aerea e missilistica per proteggere milita - facebook.com facebook