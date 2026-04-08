Difesa aerea | l’Europa sfida gli USA con 150 miliardi di investimenti

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Europa sta aumentando gli investimenti nella difesa aerea e missilistica, puntando a rafforzare la propria autonomia strategica. Con un impegno di circa 150 miliardi di euro, il continente mira a ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti e a sviluppare capacità proprie. La strategia prevede anche l’adozione di nuovi standard di acquisto e una maggiore collaborazione tra i paesi europei. Questa mossa segna un passo deciso verso una leadership più autonoma all’interno della NATO.

L’Europa accelera l’indipendenza strategica nella difesa aerea e missilistica, spostando l’asse della sicurezza NATO verso una leadership continentale guidata da investimenti massicci e nuovi standard di procurement. Il passaggio verso un modello europeo è diventato evidente tra il 2024 e il 2026. Shaan Shaikh aveva ipotizzato tre scenari per lo sviluppo delle capacità di difesa: un approccio centralizzato NATO, una strategia di acquisto comune a guida europea o il mantenimento dello status quo federato. La realtà ha premiato la seconda opzione. L’European Shield Initiative, coordinata dalla Germania, ha crescere il proprio numero di aderenti da 22 a 24 membri, accogliendo Portogallo e Albania nel febbraio 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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