Uomo di grande cultura ha dedicato la sua vita a servire lo Stato e la sua terra | è morto il generale Bertucci

È deceduto il generale Anastasio Bertucci, figura di rilievo nella città di Reggio Calabria. Nato e cresciuto nella zona, ha dedicato gran parte della sua carriera allo servizio dello Stato, ricoprendo ruoli di responsabilità nell’ambito militare. Nel corso degli anni, è stato riconosciuto per il suo contributo nel settore pubblico e per il suo impegno civile. La sua morte ha suscitato cordoglio tra i residenti e le istituzioni locali.

“Il generale Anastasio Bertucci è stato una figura di grande rilievo per la città di Reggio Calabria. Uomo di grande cultura e dall’altissimo senso delle istituzioni, ha dedicato la sua vita a servire lo Stato e la sua terra, verso cui ha rivolto un amore autentico e viscerale”. Con queste parole. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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