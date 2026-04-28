Disinfestazione notturna in città | ecco le regole per la sicurezza

Nella città si svolge una disinfestazione antilarvale che coinvolge l’intero territorio comunale nella notte tra mercoledì e giovedì. Le operazioni sono state programmate per intervenire contro le larve di insetti e sono state comunicate alle autorità competenti. Le modalità di applicazione e le precauzioni da adottare sono state specificate nelle comunicazioni ufficiali del comune. La disinfestazione si svolgerà principalmente durante le ore notturne.

?? Cosa sapere Disinfestazione antilarvale su tutto il territorio comunale dalla notte tra mercoledì e giovedì. Cittadini devono tenere chiuse finestre e proteggere animali domestici per sicurezza sanitaria. Dalle ore 23:00 di mercoledì 29 aprile fino alle prime luci dell'alba di giovedì 30 aprile, l'intero territorio comunale sarà interessato da una disinfestazione antilarvale estesa per garantire la sicurezza sanitaria della comunità. Il piano di igiene urbana, che mira a mantenere elevati stan .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Disinfestazione notturna in città: ecco le regole per la sicurezza Notizie correlate Manfredonia. Disinfestazione adulticida notturna: rinviati gli interventi del 1 – 2 – 3 aprile per avverse condizioni meteo, comunicate le nuove dateDisinfestazione adulticida notturna: rinviati gli interventi del 1 - 2 - 3 aprile per avverse condizioni meteo, comunicate le nuove date Manfredonia... La Bologna notturna e le sue regole: tra controlli, servizi ed effetti collateraliChe cosa normiamo quando normiamo la vita della città dal crepuscolo all'alba? C'è un Piano dell’amministrazione che tenta di garantire sicurezza,... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Altamura, disinfestazione notturna il 24 aprile 2026. Interventi in tutta la città; Stanotte il primo intervento di disinfestazione. DISINFESTAZIONE NOTTURNA Manfredonia, al via la disinfestazione notturnaGli interventi si svolgeranno dalle ore 01:00 alle ore 06:00 e avranno l’obiettivo di contrastare la proliferazione di mosche, zanzare ... statoquotidiano.it Como, c’è un caso di Chikungunya. Scattano le disinfestazioni in cittàUn caso di Chikungunya a Como: Ats ha comunicato che un turista che ha soggiornato in città è stato colpito dalla malattia virale che provoca febbre alta e forti dolori articolari, causata dalla ... milano.repubblica.it *Disinfestazione Aprile-Maggio 2026* Si informa che *da mercoledì 29 aprile* inizierà il ciclo di disinfestazione notturna (ore 02:00-06:00). *PRECAUZIONI:* • Chiudere porte/finestre. • Ritirare biancheria esterna. • Coprire le piante da orto. *CALE - facebook.com facebook