Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) si parte con No Other Choice - Non c'è altra scelta, un racconto che affonda nel dramma quotidiano con uno sguardo lucido e spietato. Man-su, operaio esperto e apparentemente realizzato, vede crollare all’improvviso ogni certezza quando viene licenziato senza preavviso dopo venticinque anni di lavoro. Da quel momento, la sua vita prende una piega sempre più incerta, tra orgoglio ferito e tentativi disperati di rimettersi in gioco, in un film che riflette con forza sulle fragilità del mondo del lavoro e sull’identità personale.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Venerdi 1 Maggio 2026 - No Other Choice - Non c'è altra scelta

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