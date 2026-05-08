Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) si entra subito nel vivo con Ipotesi di reato, thriller teso con Ben Affleck e Samuel L. Jackson che parte da un episodio apparentemente banale per trasformarsi in una spirale di rabbia e vendetta. Un incidente stradale mette uno contro l’altro un avvocato ambizioso e un uomo con un passato fragile, dando il via a una sfida personale sempre più feroce. Il film costruisce una tensione crescente, giocando sulle conseguenze imprevedibili delle azioni più impulsive. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) debutta Rosa Elettrica - In fuga con il nemico, crime thriller Sky Original con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Venerdi 8 Maggio 2026 - Ipotesi di reato

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