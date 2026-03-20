Nel fine settimana del 20-22 marzo, in Lombardia si svolgono numerose sagre, eventi culturali, feste contadine e festival gastronomici. A Milano e nelle zone circostanti si tengono diverse manifestazioni, con appuntamenti dedicati al cibo, alla tradizione e alla cultura locale. La regione si anima con iniziative che coinvolgono cittadini e visitatori, offrendo un'occasione per scoprire le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni regionali.

Milano, 20 marzo 2026 – Con l’arrivo della bella stagione tornano sagre, manifestazioni culturali, feste contadine e festival dedicati al buon cibo in tutta la regione. Piatti della tradizione, street food e attività all’aperto: il fine settimana del 20, 21 e 22 marzo 2026 diventa un invito concreto a uscire, senza troppi giri di parole. Dalle sagre con casoncelli e polenta ai festival multiculturali, fino agli appuntamenti di grande musica. Questo weekend è l’occasione perfetta per rimettersi in movimento e riscoprire il territorio, tra cultura, sapori e incontri. Ecco la selezione degli eventi da non perdere. Leggi anche: Giornate FAI di Primavera 2026: ecco i tesori nascosti della Lombardia, provincia per provincia Festa di Primavera – Sagra contadina di Spirano (Bergamo). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le sagre e gli eventi da non perdere in Lombardia nel weekend del 20 21 22 marzo

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