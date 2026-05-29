Cosa è successo tra Ciccone e Rubio | la causa del litigio in corsa Piccolo uomo

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026 si è verificato un acceso scontro tra due ciclisti, con un confronto verbale molto acceso. Uno dei corridori è stato chiamato “piccolo uomo” da l’altro, scatenando l’alterco. L’incidente ha causato una temporanea interruzione della gara, con alcuni spettatori che hanno assistito alla scena. Nessuna squalifica è stata annunciata e la corsa è proseguita regolarmente dopo l’accaduto.

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Un litigio molto intenso ha animato la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026, i protagonisti sono stati Giulio Ciccone e il colombiano Einar Rubio, in vetta al Passo Falzarego (salita di seconda categoria, 10,1 km al 5,4% di pendenza media), posto a ventinove chilometri dal traguardo di Alleghe e che faceva seguito al Passo Giau (Cima Coppi con i suoi 2.226 metri s.l.m.), su cui il ciclista abruzzese era transitato in prima posizione portando a casa un ricco bottino di punti utile per la maglia azzurra di miglior scalatore. In prossimità del GPM del Passo Falzarego l’alfiere della Lidl-Trek è stato attaccato a sorpresa dal sudamericano, il quale si era risentito per quanto successo poco prima al Chilometro Red Bull. 🔗 Leggi su Oasport.it

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