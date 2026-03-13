Choc a Cervia c’è un cadavere nel canale L’allarme lanciato dai passanti

Questa mattina a Cervia alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un cadavere nel canale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno constatato il decesso dell’uomo. I vigili del fuoco e il personale del 118 hanno effettuato i rilievi e le operazioni di recupero, ma non hanno potuto fare altro che confermare la morte. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la vicenda.

Cervia, 13 marzo 2026 – Lo hanno notato alcuni passanti, che hanno subito chiamato i soccorsi. Ma per l'uomo rinvenuto nel canale di Cervia questa mattina non c'era più niente da fare, e l'unica cosa che gli operatori del 118 e i vigili del fuoco hanno potuto fare è stata constatare il decesso. L'uomo era privo di documenti, ma si ipotizza che possa avere all'incirca 60 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Nessun segno di violenza. Una prima analisi effettuata sul corpo ha escluso la presenza di segni di violenza. Al momento tra le ipotesi più accreditate ci sono un gesto estremo, un malore o un tragico incidente. Per chiarire quando accaduto è stata predisposta un'ispezione cadaverica più approfondita.