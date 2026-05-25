È di nuovo il periodo dell'anno in cui le cornacchie attaccano persone e cani per difendere i loro piccoli nel nido
Le cornacchie stanno attaccando persone e cani nei parchi cittadini, in particolare perché hanno i piccoli nel nido e li stanno difendendo. Questo comportamento si ripete ogni anno in diverse città italiane, tra cui Roma e Trento. Le aggressioni si verificano quando gli uccelli percepiscono una minaccia vicino ai loro nidi.
Da Roma a Trento, tornano come ogni anno le cornacchie che inseguono persone e cani nei parchi cittadini: in questi giorni hanno i piccoli nel nido, che difendono da chiunque si avvicini troppo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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