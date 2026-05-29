Durante l’open day a Cortona, 300 studenti hanno partecipato a sessioni pratiche di tecniche salvavita. Hanno simulato il soccorso in zone impervie, imparando a valutare le condizioni e a muoversi in sicurezza. Sono state insegnate procedure per arrestare emorragie gravi, come la compressione diretta e l’applicazione di bendaggi. I partecipanti hanno anche praticato l’uso di kit di emergenza e tecniche di rianimazione cardiopolmonare.

? Punti chiave Come hanno gestito gli studenti il soccorso in zone impervie?. Quali tecniche specifiche hanno imparato per fermare le emorragie gravi?. Chi ha coordinato l'intervento dell'elicottero durante le simulazioni?. Perché la collaborazione tra Misericordia e 118 è fondamentale oggi?.? In Breve Attività iniziate alle 9:30 con manovre BLS-D e protocollo Stop the Bleed.. Collaborazione tra Centrale 118 Arezzo, Misericordia Cortona e Vigili del Fuoco.. Simulazioni alle ore 11 con scenari di incidente stradale e soccorso aereo.. Coinvolgimento del Nucleo Volo dei Vigili del Fuoco per zone impervie.. Oltre 300 studenti hanno partecipato ieri, giovedì 28 maggio, all’open day dell’emergenza presso il campo sportivo Ivan Accordi di Cortona, trasformando l’area in una grande aula didattica a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cortona, 300 studenti imparano le tecniche salvavita all’open day

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