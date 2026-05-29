Il concerto “Intuizioni del tempo” si terrà nella stagione 2026 della Fondazione Accademia Ducale Centro Studi Musicali, sotto la direzione artistica del Maestro Giuseppe D’Amico. L’evento coinvolge l’Ensemble Accademia Ducale e si svolgerà a Cortona. La data è stata annunciata per il 29 maggio 2026.

Arezzo, 29 maggio 2026 - Presentato il concerto “Intuizioni del tempo”, l’appuntamento inserito nella stagione concertistica 2026 della Fondazione Accademia Ducale Centro Studi Musicali sotto la direzione artistica del Maestro Giuseppe D’Amico. L’evento si terrà domenica 7 giugno alle 19 nella chiesa di Santa Maria Nuova di Cortona e vedrà protagonista l’Ensemble Accademia Ducale, diretto dal Maestro Lorenzo Antonio Iosco, con la partecipazione del Maestro Giuseppe D’Amico al contrabbasso. Il programma musicale proporrà pagine di Jean-Philippe Rameau, Domenico Dragonetti, Franz Schubert e Ludwig van Beethoven, in un percorso sonoro che intreccia epoche e linguaggi diversi, offrendo al pubblico un’esperienza di ascolto intensa e coinvolgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, il concerto “Intuizioni del tempo” con l’Ensemble Accademia Ducale

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