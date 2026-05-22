Tra le pieghe del Barocco concerto con Filippo Tadolini e l' ensemble Sidar

Domenica 24 maggio alle 20.30 si svolgerà a Palazzo Albicini un evento musicale inserito nel ciclo “Tra le pieghe del Barocco”. L’appuntamento prevede una conferenza-concerto con la partecipazione di Filippo Tadolini e dell’ensemble barocco Sidar. Il programma si concentrerà sulla drammaturgia musicale del periodo barocco, analizzata da una prospettiva forlivese. L’evento si terrà in corso Garibaldi 80 e mira a offrire una panoramica sulle caratteristiche della musica barocca attraverso esecuzioni dal vivo e approfondimenti storici.

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