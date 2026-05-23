Open day di scherma storica | incontro ludico-ricostruttivo per illustrare le tecniche della disciplina
Domenica 24 maggio, dalle 10, si svolgerà un open day di scherma storica organizzato dall’associazione “Brvndisivm Historica Aps-Ets”. L’evento sarà un incontro ludico e ricostruttivo dedicato a illustrare le tecniche della disciplina. Durante la giornata, i partecipanti potranno provare alcune delle tecniche di scherma antica e conoscere gli aspetti pratici e storici della disciplina. L’evento si terrà in una location non specificata.
BRINDISI – Avrà luogo domenica 24 maggio, a partire dalle ore 10, l’open day di scherma storica a cura dell’associazione “Brvndisivm Historica Aps-Ets”. L’appuntamento, organizzato dall’associazione “Brindisi e le Antiche Strade“, si terrà presso il suggestivo chiostro dell’ex convento delle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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