Open day di scherma storica | incontro ludico-ricostruttivo per illustrare le tecniche della disciplina

Notizia in breve

Domenica 24 maggio, dalle 10, si svolgerà un open day di scherma storica organizzato dall’associazione “Brvndisivm Historica Aps-Ets”. L’evento sarà un incontro ludico e ricostruttivo dedicato a illustrare le tecniche della disciplina. Durante la giornata, i partecipanti potranno provare alcune delle tecniche di scherma antica e conoscere gli aspetti pratici e storici della disciplina. L’evento si terrà in una location non specificata.