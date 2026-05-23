Cortina indagini sull' appalto della cabinovia Apollonio-Socrepes Saldini subito sentito dai pm | Combatto

Notizia in breve

Le indagini sull’appalto della cabinovia tra Apollonio e Socrepes proseguono a Cortina. Saldini è stato ascoltato dai pm e ha dichiarato di «combattere» nella vicenda. La discussione si concentra sul concetto di «urgenza», che secondo la difesa avrebbe giustificato l’affidamento diretto dell’incarico a una ditta. Le autorità stanno approfondendo i motivi dell’assegnazione, mentre le parti coinvolte si confrontano sulle interpretazioni della procedura seguita.