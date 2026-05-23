Cortina indagini sull' appalto della cabinovia Apollonio-Socrepes Saldini subito sentito dai pm | Combatto

Da ilgazzettino.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le indagini sull’appalto della cabinovia tra Apollonio e Socrepes proseguono a Cortina. Saldini è stato ascoltato dai pm e ha dichiarato di «combattere» nella vicenda. La discussione si concentra sul concetto di «urgenza», che secondo la difesa avrebbe giustificato l’affidamento diretto dell’incarico a una ditta. Le autorità stanno approfondendo i motivi dell’assegnazione, mentre le parti coinvolte si confrontano sulle interpretazioni della procedura seguita.

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VENEZIA - Sarà tutto sul concetto di «urgenza», con cui Simico giustificò l’affidamento diretto della commessa a Graffer, il confronto tra accusa e difese nell’inchiesta della Procura di Belluno sulla cabinovia Apollonio-Socrepes a Cortina d’Ampezzo. Un fascicolo da cui i tre indagati contano di uscire al più presto, primo fra tutti l’amministratore delegato Fabio Massimo Saldini, che per la natura “politica” del suo incarico professionale (è stato nominato dal Governo anche commissario straordinario per le opere olimpiche) è inevitabilmente più esposto alle polemiche rispetto alla responsabile unica del progetto Valeria Cepi e al legale rappresentante dell’azienda costruttrice Angelo Redaelli. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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