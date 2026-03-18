La Corte dei Conti del Lazio ha confermato oggi i ritardi della Regione nel completare le spese relative ai fondi del Pnrr, come già evidenziato dal Comitato Regionale di Controllo Contabile. La situazione ha portato alla decisione di convocare il rappresentante regionale, Rocca. La conferma delle criticità riguarda in particolare le tempistiche di utilizzo delle risorse.

La Corte dei Conti del Lazio oggi ha confermato le preoccupazioni già espresse dal Comitato Regionale di Controllo Contabile sui ritardi nella capacità di spesa dei fondi del Pnrr da parte della Regione Lazio. Queste problematiche sono state rilevate in occasione della Relazione sul Rendiconto 2024 della Regione. Visto il termine di scadenza fissato al prossimo 31 agosto, come Organo di garanzia regionale, chiediamo al presidente Rocca di riferire quanto prima sulla road map della spesa dei fondi Pnrr. Richiesta di chiarimenti sulla spesa dei fondi Pnrr. Lo dichiara Eleonora Mattia, Presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile (Corecoco) della Regione Lazio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lazio: Mattia (Corecoco), Corte Conti conferma ritardi su Pnrr, convocheremo Rocca

Articoli correlati

Pnrr, l’allarme della Corte dei Conti: ritardi nei progetti degli enti territorialiLa Corte dei Conti lancia l'allarme sui ritardi degli enti territoriali nei progetti riguardanti il Pnrr.

Lavoro: Mattia (Pd), dati Cgil Lazio allarmanti, giunta Rocca rifinanzi leggi su sicurezzaDati allarmanti sugli infortuni sul lavoro nel Lazio: oltre 44 mila denunce nel 2025.

Tutti gli aggiornamenti su Corte Conti

Roma – Corte dei Conti, addio allo scudo erariale: nel Lazio riparte la caccia ai danni per colpa graveROMA - L'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti, tenutasi a Roma il 17 marzo 2026 pre ... etrurianews.it

C.Conti, nel Lazio nel 2025 condanne per oltre 36 milioni per responsabilità(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Nel 2025 la Corte dei conti del Lazio ha esaminato contenziosi in materia di contabilita' pubblica e pensionistico e, in materia di responsabilita' amministrativa, ha giudicato ... msn.com