Pnrr Corte dei Conti | Ritardi su infrastrutture a rischio opere mobilità

La Corte dei Conti ha segnalato ritardi significativi nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare riguardo alle infrastrutture e alle questioni ambientali. Secondo il rapporto, queste dilazioni potrebbero comportare il completamento incompleto di alcune opere destinate alla mobilità, con possibili ripercussioni sulla realizzazione degli interventi previsti. La situazione solleva preoccupazioni sulle tempistiche di consegna e sulla gestione complessiva del piano.

Ritardi sulle infrastrutture e sull’ambiente e rischio di opere incomplete per la mobilità. Queste le criticità, insieme all’ammodernamento del parco tecnologico degli ospedali, rilevate dalla Corte dei Conti nella relazione sullo stato di avanzamento a fine 2025 di 34 misure del Pnrr e di 4 programmi del Pnc (Piano nazionale complementare). La Corte fa presente come “l’attuazione degli interventi del Pnrr e del Pnc” risulti “sostanzialmente in linea con gli obiettivi concordati a livello europeo, pur con alcune criticità in specifici settori”. L’area globalmente osservata – viene spiegato – “ammonta a circa 87,78 miliardi di euro, pari al 39,55% delle risorse del Pnrr e del Pnc, al netto dei definanziamenti; nel solo 2025, i controlli hanno riguardato circa 29,87 miliardi di euro, pari al 13,46% delle risorse dei due Piani”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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