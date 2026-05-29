È stata creata una corsia preferenziale per le ambulanze in strada Campeggi, con l’obiettivo di migliorare l’accesso al pronto soccorso. Sono stati rivisti gli accessi interni, spostando le sbarre, e sono stati installati sistemi tecnologici per il controllo delle targhe. Queste misure mirano a ridurre il traffico e garantire interventi più rapidi in emergenza. La modifica si inserisce in un piano più ampio di interventi contro il caos viabilità nella zona.

Realizzazione di una corsia preferenziale per le ambulanze in strada Campeggi per mettere in sicurezza l’accesso al Dea, revisione degli accessi interni tramite lo spostamento delle sbarre e introduzione di sistemi tecnologici per il controllo delle targhe. Gli assessori Alice Moggi (mobilità e lavori pubblici) e Rodolfo Faldini (polizia locale) hanno promesso questi interventi per dare una risposta alla crisi della viabilità che attanaglia l’area del San Matteo. Le promesse sono arrivate da un tavolo di confronto tra Comune e Cgil, Cisl e Uil. Impietosa la fotografia messa sul tavolo: ogni giorno il polo ospedaliero attira 9mila persone tra dipendenti, utenti e visitatori, a fronte di una dotazione di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corsia preferenziale per le ambulanze. Gli interventi contro il caos viabilità

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