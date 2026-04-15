Scontro politico sulla corsia preferenziale

Il progetto della corsia preferenziale in via Vittorio Emanuele II a Poggio a Caiano ha suscitato un acceso dibattito tra le diverse forze politiche del paese. Dopo il parere negativo espresso dalla Provincia, le opinioni si sono divise tra chi sostiene la necessità di intervenire e chi invece si oppone. La discussione riguarda principalmente le modalità di realizzazione e l’impatto sulla circolazione locale. La questione rimane al centro del dibattito pubblico in vista delle prossime decisioni.

Il progetto della corsia preferenziale in via Vittorio Emanuele II divide le forze politiche a Poggio a Caiano dopo il parere negativo della Provincia. "La proposta di una corsia preferenziale – dice il vicesindaco Diletta Bresci - per bus e mezzi di soccorso non è un capriccio mattutino, ma una necessità avallata da Prefettura di Firenze, Servizio 118, AT, Comitati cittadini. Il parere negativo della Provincia non è uno sgarbo a questa Giunta, ma uno schiaffo ai cittadini e alla loro sicurezza, specialmente in relazione al piano di evacuazione della Liquigas. Probabilmente la minoranza pensa che la sicurezza sia un gioco o una questione di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro politico sulla corsia preferenziale Vicolo Borella riaperto e l'occhio elettronico sulla corsia preferenziale di stradone Maffei viene riaccesoSuperate le cerimonie olimpiche e paralimpiche che si sono svolte in Arena, i lavori di disallestimento delle strutture presenti nella zona di piazza... Buche su corsia preferenziale in via Gregorio VII a Roma, Segnalini: “Al via lavori per chiuderle”(Adnkronos) – "Dopo le forti piogge delle ultime settimane è stato necessario intervenire su via Gregorio VII con un’operazione di messa in sicurezza...