Nel Salento, sulla strada che costeggia la costa, si sono verificati numerosi episodi di moto che circolano a velocità elevate e partecipano a corse non autorizzate. Le segnalazioni dei residenti e dei visitatori sono cresciute, portando alla nascita di una petizione online per chiedere interventi più severi. La presenza di veicoli rumorosi e la loro condotta rischiosa sono diventate motivo di preoccupazione per chi vive e frequenta l’area. La situazione ha suscitato attenzione sui social network e tra le autorità locali.

Moto, con marmitte rumorose, che superano i limiti di velocità e che si sfidano anche in corse clandestine: i residenti del Villaggio Paradiso e i turisti non ce la fanno più e lanciano una petizione online. Su Change.org la petizione “Fermare le corse clandestine in moto nella litoranea Otranto-Porto Badisco e Santa Cesarea” ha già raggiunto centinaia di firme verificate in pochissimo tempo, con sottoscrittori prestigiosi che hanno anche inviato e-mail pubbliche alle autorità di pubblica sicurezza, alla Provincia di Lecce (responsabile della litoranea) e al Parco Otranto-Leuca (poiché le moto superano di almeno il doppio i limiti di emissioni sonore previste). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, moto a tutto gas sulla litoranea e corse clandestine: la rivolta corre sul web, parte una petizione

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