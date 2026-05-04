Rai lascia il Foro Italico | addio ai set storici verso Saxa Rubra

La Rai ha deciso di lasciare l'Auditorium del Foro Italico, luogo storico in cui ha svolto numerose produzioni televisive per molti anni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e prevede il trasferimento delle attività a Saxa Rubra, sede attualmente utilizzata dalla stessa emittente. Le mura dell'Auditorium saranno ora gestite da un nuovo soggetto che si occuperà della loro destinazione futura. La Rai ha annunciato il cambio di sede senza indicare i motivi specifici.

? Cosa scoprirai Perché la Rai ha deciso di abbandonare l'Auditorium del Foro Italico?. Chi gestisce le mura dove la Rai ha operato per decenni?. Come cambierà la scenografia di Ballando con le Stelle a Saxa Rubra?. Quali programmi storici si sposteranno definitivamente nei nuovi studi tecnologici?.? In Breve Trasloco verso il Centro Radiotelevisivo Biagio Agnes di Saxa Rubra. Scadenza contratto d'affitto con la società statale Sport e Salute SpA. Ballando con le Stelle si sposta dopo vent'anni di storia nel set. Produzione Carràmba! e Telethon legate storicamente all'Auditorium del Foro Italico. La Rai ha deciso di non rinnovare il contratto d’affitto per l’Auditorium del Foro Italico, spostando i suoi programmi storici verso nuove strutture romane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rai lascia il Foro Italico: addio ai set storici verso Saxa Rubra Notizie correlate Roma, addio a uno storico set tv: la Rai lascia il Foro ItalicoLa Rai si prepara a dire addio ad uno dei suoi luoghi televisivi più riconoscibili: l’Auditorium del Foro Italico. La Rai saluta anche l’Auditorium del Foro Italico, addio allo studio di Carràmba e Ballando con le stelleOltre al Teatro delle Vittorie, la Rai saluta un altro pezzo di storia della televisione: l'Auditorium del Foro Italico, sfondo di programmi come... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Rai saluta anche il Foro Italico: addio allo studio di Carràmba; Roma, addio a uno storico set tv: la Rai lascia il Foro Italico; La Rai saluta anche l'Auditorium del Foro Italico, addio allo studio di Carràmba e Ballando con le stelle; Rai, dopo il Teatro delle Vittorie addio anche all’Auditorium del Foro Italico. Ecco perchè. Roma, addio a uno storico set tv: la Rai lascia il Foro ItalicoLa Rai si prepara a dire addio ad uno dei suoi luoghi televisivi più riconoscibili: l’Auditorium del Foro Italico. Ma cosa cambia davvero adesso? funweek.it La Rai saluta anche l’Auditorium del Foro Italico, addio allo studio di Carràmba e Ballando con le stelleOltre al Teatro delle Vittorie, la Rai saluta un altro pezzo di storia della televisione: l'Auditorium del Foro Italico, sfondo di programmi come Carràmba ... fanpage.it Novak Djokovic risponde presente: partecipa agli Internazionali di Roma Nole programma la prima sessione di allenamento al Foro Italico, domani pomeriggio, contro Buse. Partirà come testa di serie numero 3 Novak Djokovic ci sarà. Il campione ha program - facebook.com facebook