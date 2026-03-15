Luca Cordero di Montezemolo | Abu Dhabi come casa mia È un Paese modello e paga un prezzo ingiusto

Luca Cordero di Montezemolo ha dichiarato di considerare Abu Dhabi come una seconda casa, sottolineando che si tratta di un Paese che rappresenta un esempio di pace, sviluppo e sicurezza. Ha aggiunto di essere ansioso di tornare nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, che a suo avviso, è attualmente sotto attacco ingiustificato. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di entusiasmo e apprezzamento.

«Non vedo l’ora di volare a Abu Dhabi, un modello di pace, sviluppo e sicurezza ora ingiustamente sotto attacco. Questione di ore. È la mia seconda casa». Altro che fuga dagli Emirati Arabi Uniti. Luca Cordero di Montezemolo, storico presidente della Ferrari, Fiat e già alla guida di Confindustria dal 2004 al 2008, ambasciatore del Made in Italy, ora continua un po’ ad esserlo, seppure sotto altre vesti, da presidente di Italo Treno, di cui è stato fondatore e ancora è azionista, presidente e azionista di Sigaro Toscano, presidente di Telethon, oltre che consigliere di Tod’s e di McLaren Automotive, ora del fondo emiratino CYVN. Presidente, gli Emirati sono tra i principali interlocutori occidentali nell’area del Golfo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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