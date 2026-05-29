CordenPharma acquisisce AmbioPharm per espandere la capacità globale delle API peptidiche

Notizia in breve

CordenPharma ha acquisito AmbioPharm, azienda specializzata nella produzione di API peptidiche. L'operazione mira ad aumentare la capacità di produzione globale di questi principi attivi. L'acquisto riguarda tutte le attività e le risorse di AmbioPharm, comprese strutture e personale. La transazione è stata conclusa senza dettagli finanziari pubblici. La società continua a espandersi nel settore farmaceutico attraverso questa acquisizione.