CordenPharma acquisisce AmbioPharm per espandere la capacità globale delle API peptidiche

Da corrieretoscano.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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CordenPharma ha acquisito AmbioPharm, azienda specializzata nella produzione di API peptidiche. L'operazione mira ad aumentare la capacità di produzione globale di questi principi attivi. L'acquisto riguarda tutte le attività e le risorse di AmbioPharm, comprese strutture e personale. La transazione è stata conclusa senza dettagli finanziari pubblici. La società continua a espandersi nel settore farmaceutico attraverso questa acquisizione.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE L’acquisizione rafforza le capacità di produzione di peptidi negli Stati Uniti e amplia l’esperienza globale in API peptidiche complesse  BASILEA, Svizzera, 29 maggio 2026 PRNewswire — CordenPharma, una delle principali organizzazioni a livello globale di sviluppo e produzione a contratto (CDMO), annuncia oggi di aver stipulato un accordo per l’acquisizione di AmbioPharm, un peptide API CDMO con sede negli Stati Uniti.  Aggiunta di funzionalità API peptidiche complementari  Grazie ai suoi due siti in South Carolina (USA) e Shanghai (Cina), AmbioPharm aggiunge capacità di produzione di peptidi differenziate alla piattaforma Peptides esistente di CordenPharma e alla sua esperienza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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