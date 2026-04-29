VerifyVASP acquisisce Sygna consolidando la rete globale della Travel Rule

Il 29 aprile 2026, VerifyVASP ha annunciato l’acquisizione di Sygna, società giapponese specializzata in soluzioni per la Travel Rule. L’operazione mira a rafforzare la presenza di VerifyVASP e a consolidare la rete globale dedicata a questa normativa. La società di Singapore, leader nel settore, ha comunicato la transizione attraverso un comunicato ufficiale senza fornire ulteriori dettagli finanziari o sulle modalità dell’operazione.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SINGAPORE, 29 aprile 2026 PRNewswire — VerifyVASP, fornitore leader di soluzioni per la Travel Rule, ha annunciato oggi l’acquisizione di Sygna, azienda di spicco con sede in Giappone. Questa operazione rappresenta un passo importante nella strategia di espansione globale di VerifyVASP, consolidando ulteriormente la posizione dell’azienda come fornitore di infrastrutture di conformità di riferimento per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) nei principali mercati internazionali. Consolidamento dell’ecosistema della Travel Rule L’acquisizione segna un momento decisivo nell’evoluzione del panorama globale della Travel Rule.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - VerifyVASP acquisisce Sygna, consolidando la rete globale della Travel Rule Notizie correlate Gruppo Star acquisisce Schiaffini Travel e Baranzelli NaturStar Spa, società a capo dell'omonimo Gruppo della Famiglia Zoncada, tra i principali operatori nazionali nel settore dei servizi di trasporto... Il Gruppo Star acquisisce Schiaffini Travel e Baranzelli Natur: investimento strategico per sostenere la crescita a livello nazionale e consolidare il ruolo da protagonista nei settori trasporto persone su gomma e gestione aree di sostaStar Spa, società a capo dell’omonimo Gruppo della Famiglia Zoncada, tra i principali operatori nazionali nel settore dei servizi di trasporto...