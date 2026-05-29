Il convegno regionale della Società italiana per lo studio delle cefalee si è svolto a Pisa il 20 maggio, attirando un’ampia partecipazione di esperti del settore. L’evento si è concentrato sulle terapie target per l’emicrania e sullo sviluppo delle cure future, suscitando grande interesse tra i partecipanti. La discussione ha coinvolto specialisti sulla gestione clinica e le novità terapeutiche, con particolare attenzione alle nuove possibilità di trattamento.

Pisa, 29 maggio 2026 – Ha fatto registrare un’ampia partecipazione e un grande interesse il convegno regionale della Società italiana per lo studio delle cefalee (SISC) che si è svolto mercoledì 20 maggio all’Hotel Galilei di Pisa. L’evento è stato organizzato dal direttore della Neurologia di Massa Carrara e coordinatore regionale SISC Alessandro Napolitano e da Sara Gori della Clinica neurologica di Pisa. I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del direttore sanitario dell'Azienda USL Toscana nord ovest Giacomo Corsini e dal direttore della Clinica neurologica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana Roberto Ceravolo. Al... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Convegni: esperti dell’emicrania a confronto sulle terapie target e sul futuro delle cure

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Intelligenza artificiale e lavoro: esperti a confronto sulle sfide del futuroSi è svolto un convegno dedicato all'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, coinvolgendo rappresentanti di istituzioni, settori...

Celiachia, esperti a confronto ad Agrigento: focus su diagnosi e nuove terapieSabato mattina, all’hotel Dioscuri Bay Palace di Agrigento, si terrà un convegno dedicato alla celiachia, con incontri tra esperti del settore.

Emicrania e cefalea tra disturbi più invalidanti: cosa sapere e i consigli dei mediciSecondo gli esperti, il disturbo rappresenta la sesta causa più importante di disabilità a livello globale. L'analisi in questione, tra l'altro, ha stimato la perdita di salute legata all'emicrania, ... tg24.sky.it

Esperti e ricercatori a confronto a Parma sull'emicraniaCosti sociali e sanitari enormi, un forte peggioramento della qualità della vita e un alto rischio di ansia e depressione per i pazienti. Sono solo alcune delle conseguenze dell'emicrania, ... ansa.it