Intelligenza artificiale e lavoro | esperti a confronto sulle sfide del futuro

Si è svolto un convegno dedicato all'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, coinvolgendo rappresentanti di istituzioni, settori economici e realtà sociali. Il focus principale è stato analizzare le sfide che l’adozione dell’IA comporta nel contesto occupazionale e sulle competenze richieste per affrontare questa trasformazione. L’evento ha visto confronti tra esperti, con interventi sulle evoluzioni in corso e sulle possibili ripercussioni future.

‘L'era dell'Ia è ora: persone e competenze nel lavoro che cambia’: un convegno di confronto e orientamento per istituzioni, mondo economico e realtà sociali. L’appuntamento, a ingresso libero, è fissato per venerdì 10 alle 16 nella sala convegni di Cna (via Caldirolo 84, Ferrara). Durante l'evento interverranno: Angela Travagli, assessora comunale al Lavoro e Pari opportunità, Mario Zambrini, presidente Find, Jessica Morelli, presidente Cna Ferrara. Moderatore dell'incontro Massimo Poletti, vicepresidente Find. "Il mercato del lavoro sta attraversando trasformazioni profonde - sottolinea l’assessora Travagli l'assessore - la digitalizzazione, l'evoluzione dei modelli organizzativi, l'intelligenza artificiale, il cambiamento demografico, l'emergere di nuove competenze e nuove aspettative. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Ovviamente tutti penserebbero all'intelligenza artificiale. E invece no, questo si è davvero rivolto all'Iran con di fianco un pupazzo di un coniglietto di Pasqua. facebook

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