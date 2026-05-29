Il rapporto tra il contribuente italiano e il fisco vive ogni anno un momento di massima tensione tra i mesi di maggio e settembre. È il periodo della dichiarazione dei redditi, una finestra temporale in cui milioni di lavoratori dipendenti e pensionati presentano il Modello 730 con la speranza di vedere accreditato il proprio rimborso Irpef nel minor tempo possibile. Tuttavia, negli ultimi anni, un numero sempre crescente di cittadini ha dovuto fare i conti con un’amara sorpresa: il credito atteso in busta paga a luglio o agosto non arriva. Cosa sta succedendo? La risposta risiede in una procedura di sicurezza sempre più stringente: i controlli preventivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Controlli preventivi sul Modello 730 e rimborso bloccato: cosa succede

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QUANDO ARRIVA IL RIMBORSO 730 Calendario 2026 per DIPENDENTI, PENSIONATI e SENZA SOSTITUTO

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