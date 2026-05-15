Modello 730 precompilato | cosa succede se si modifica e a quali controlli si va incontro

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi decide di apportare modifiche al modello 730 precompilato non viene sottoposto a un controllo fiscale completo, ma riceve verifiche specifiche solo sui dati che sono stati modificati o inseriti successivamente. Le autorità fiscali controllano principalmente le variazioni apportate dall’utente e non effettuano una revisione totale delle dichiarazioni già compilate. Questa procedura mira a verificare la correttezza delle modifiche inserite, senza coinvolgere l’intera documentazione già presente nel modello.

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Modificare il 730 precompilato non fa scattare un controllo fiscale totale, ma verifiche mirate solo sui dati aggiunti. Per azzerare ogni rischio e non perdere detrazioni importanti, basta conservare con cura le ricevute e le fatture delle spese inserite. Ecco cosa c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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