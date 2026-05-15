Modello 730 precompilato | cosa succede se si modifica e a quali controlli si va incontro
Chi decide di apportare modifiche al modello 730 precompilato non viene sottoposto a un controllo fiscale completo, ma riceve verifiche specifiche solo sui dati che sono stati modificati o inseriti successivamente. Le autorità fiscali controllano principalmente le variazioni apportate dall’utente e non effettuano una revisione totale delle dichiarazioni già compilate. Questa procedura mira a verificare la correttezza delle modifiche inserite, senza coinvolgere l’intera documentazione già presente nel modello.
Modificare il 730 precompilato non fa scattare un controllo fiscale totale, ma verifiche mirate solo sui dati aggiunti. Per azzerare ogni rischio e non perdere detrazioni importanti, basta conservare con cura le ricevute e le fatture delle spese inserite. Ecco cosa c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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