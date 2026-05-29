La Commissione europea ha pubblicato un rapporto che evidenzia come l’Italia abbia raggiunto nuovi record nei conti pubblici, nella lotta all’evasione fiscale e nel mercato del lavoro. Il documento sottolinea miglioramenti significativi in questi settori, descrivendo i risultati come positivi e concreti. Non vengono forniti dettagli specifici sui dati, ma si evidenzia una valutazione complessiva favorevole rispetto alle performance italiane recenti.

Conti pubblici, fisco, banche, mercato del lavoro a «livelli record». È una promozione piena quella che arriva dalla Commissione Ue per le politiche economiche e finanziarie del governo Meloni. Il giudizio positivo è contenuto nell’ Analisi sugli squilibri macroeconomici di Bruxelles, visionata dall’agenzia di stampa Ansa. Le lodi di Bruxelles all’Italia su economia e finanza. Nel testo viene sottolineato che «l’Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l’evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio». L’Analisi sottolinea, inoltre, che il governo «ha introdotto diverse misure contro l’evasione fiscale negli ultimi anni» con «un sistema completo di compliance fiscale digitale», che si basa sulla fatturazione elettronica e la trasmissione digitale dei dati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Conti pubblici, lotta all’evasione e lavoro a «livelli record»: l’Ue mette nero su bianco i risultati dell’Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

**Conti pubblici: previsioni Ue, 'Superbonus pesa su traiettoria debito Italia'Le previsioni dell’Unione Europea segnalano che il Superbonus continua a influenzare la gestione dei conti pubblici italiani, contribuendo a un...

Nature lo mette nero su bianco, ICML lo conferma: le allucinazioni dell'AI ormai falsano anche la revisione scientificaUn rapporto pubblicato da una rivista scientifica e confermato da una conferenza internazionale evidenzia che le allucinazioni generate...

Temi più discussi: Benzina: c’è margine per una riduzione dei prezzi, che però non arriva mai; Appesi a Calenda e Vannacci; Diomaye e Sonko, una tragedia di Eschilo agita il Senegal; Rischio islamismo, economia e dossier Ue: i nodi sul tavolo di Meloni.

Come vanno i conti pubblici italianiL’Istat ha pubblicato questa mattina i principali dati della Notifica sull’indebitamento netto e sul debito delle Amministrazioni Pubbliche, riferiti al periodo 2022-2025, trasmessi alla Commissione ... startmag.it

Guerra all’Iran, il governo Meloni teme l’impatto sulla crescita: il piano del Mef per i conti pubbliciIl conflitto in Medio Oriente, qualora dovesse protrarsi, potrebbe avere effetti negativi sulla crescita oltre il breve periodo, con un impatto più persistente sia sulle condizioni di ... milanofinanza.it