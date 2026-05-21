Le previsioni dell’Unione Europea segnalano che il Superbonus continua a influenzare la gestione dei conti pubblici italiani, contribuendo a un impatto sulla traiettoria del debito. A Bruxelles si evidenzia come questa misura fiscale abbia effetti sui parametri di bilancio del paese, mentre le autorità europee monitorano da vicino l’andamento delle finanze italiane. La questione riguarda principalmente la sostenibilità delle spese legate agli incentivi fiscali e il loro ruolo nel quadro complessivo delle finanze pubbliche.

Bruxelles, 21 mag. (Adnkronos) - Pesa ancora il Superbonus sulla traiettoria dei conti pubblici dell'Italia, secondo quanto rilevato dalla Commissione europea nelle previsioni economiche primaverili presentate oggi, che vedono il rapporto tra debito e Pil italiano gonfiarsi fino al 139,2% nel 2027 rispetto al 137,1% registrato nel 2025. Secondo l'esecutivo europeo, l'incremento è riconducibile ai "consistenti aggiustamenti stock-flusso legati ai crediti d'imposta per la ristrutturazione delle abitazioni che hanno gravato sul disavanzo negli anni precedenti" oltre al differenziale tra tassi di interesse e crescita sfavorevole all'andamento del debito, mentre resta "limitato" l'effetto di riduzione del debito derivante dagli avanzi primari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Conti pubblici: previsioni Ue, 'Superbonus pesa su traiettoria debito Italia'

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