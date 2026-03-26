Un rapporto pubblicato da una rivista scientifica e confermato da una conferenza internazionale evidenzia che le allucinazioni generate dall'intelligenza artificiale stanno influenzando anche il processo di revisione scientifica. In diversi casi, i sistemi di intelligenza artificiale producono contenuti inaccurati o falsi, mettendo a rischio l'affidabilità delle pubblicazioni e delle valutazioni di ricerca.

Ahi, ahi, AI, ci risiamo, come era prevedibile è successo di nuovo: l’intelligenza artificiale, mentre da un lato produce risultati interessanti dal punto di vista scientifico e diagnostico quando usata come strumento da persone competenti, dall’altra sta incasinando il meccanismo accademico delle pubblicazioni scientifiche, e stavolta se ne cominciano a lamentare in contesti ufficiali. Nature riporta che ICML, una delle maggiori conferenze mondiali sull’intelligenza artificiale, ha respinto 497 paper, circa il 2% delle submission, dopo avere scoperto che i loro autori avevano violato le regole sull’uso dei modelli linguistici nella peer review di altri lavori, in vari casi lasciando perfino watermark riconoscibili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nature lo mette nero su bianco, ICML lo conferma: le allucinazioni dell'AI ormai falsano anche la revisione scientifica

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