ABBONATI A DAYITALIANEWS Il dibattito nel centrosinistra e il ruolo della partecipazione. Il tema delle primarie torna al centro del confronto politico. Secondo Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, questo strumento potrebbe rappresentare una strada utile per rafforzare il coinvolgimento degli elettori e la partecipazione democratica. Giuseppe Conte ha sottolineato come da tempo si discuta dell’ipotesi delle primarie, considerate una possibile soluzione per selezionare la leadership politica in modo più aperto e condiviso. La partecipazione come elemento chiave. Conte ha evidenziato che l’esperienza recente del referendum ha mostrato una forte volontà dei cittadini di partecipare alla vita pubblica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Conte: le primarie possono rappresentare una possibile soluzione

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Temi più discussi: Conte, le primarie possono essere una soluzione; Paziente di 107 anni dimessa da ospedale San Bonifacio dopo grave insufficienza renale; Positano, il rombo delle auto sul Sebino. Oggi il set si sposta nel cuore di Iseo; Gli Usa inseriscono di nuovo Francesca Albanese fra le persone sanzionate.

Dott @a_padellaro questa è una proposta, ma IV in questi anni ne ha fatte tante e tante ne farà e ne sta raccogliendo con le primarie delle idee che Conte ci ha copiato! Se fosse più attento saprebbe che Renzi non è solo l'unica vera opposizione, ma una fuc x.com

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