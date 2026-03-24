Referendum Schlein pronta ai gazebo: «C’è una maggioranza alternativa». Avs frena: non sono la priorità. Per il leader 5S c’è «un avviso di sfratto al governo». Boccia (Pd): «Ora la destra ritiri il premierato» Referendum Schlein pronta ai gazebo: «C’è una maggioranza alternativa». Avs frena: non sono la priorità. Per il leader 5S c’è «un avviso di sfratto al governo». Boccia (Pd): «Ora la destra ritiri il premierato» Alle sette di sera i leader del campo progressista si ritrovano su un furgone a piazza Barberini. Da lontano si vedono le luci delle finestre di palazzo Chigi, poco meno di un chilometro, e la strada è in discesa. Ma attenzione a non farsi troppe illusioni su quella discesa: a sinistra è facile complicarsi la strada. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Una scossa per il campo largo. E Conte lancia già le primarie

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