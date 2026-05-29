Il leader di un partito ha criticato la posizione del governo sull’Unione Europea, definendola una semplice messa in scena. Nel frattempo, si discute di come il Patto di stabilità possa influire sui settori della sanità e dell’istruzione, con ipotesi di tagli o restrizioni. Si parla anche di come gli extraprofitti bancari potrebbero essere utilizzati per finanziare servizi sociali ridotti o compromessi.

? Punti chiave Come influirà il Patto di stabilità sulla sanità e sulla scuola?. Perché gli extraprofitti bancari potrebbero finanziare i servizi sociali tagliati?. Quali rischi comporta l'ingresso dell'Ucraina per l'agricoltura europea?. Come cambierà il potere del Presidente della Repubblica con la riforma?.? In Breve Conte propone tassazione extraprofitti banche e aziende energetiche per finanziare welfare e istruzione.. Riforma elettorale criticata per rischio squilibrio costituzionale e potere segreterie su liste e listoni.. Ingresso Ucraina UE rischierebbe attivazione articolo 42.7 trattato europeo e conflitto diretto con Russia.. Integrazione Ucraina minaccia mercati agricoli europei e filiere produttive del settore alimentare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte attacca Meloni: la linea dura con l’UE è solo una messinscena

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Conte a Meloni: Le manca la schiena dritta, è subordinata a Trump

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