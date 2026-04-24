Il governo italiano ha ribadito la volontà di mantenere ferma la posizione sui conti pubblici, pur chiedendo all’Unione Europea un impegno più deciso sulla gestione della crisi energetica. La premier ha sottolineato la necessità di maggiore coraggio da parte delle istituzioni europee, senza escludere la possibilità di adottare una manovra di bilancio in deficit. La discussione si svolge in un quadro di tensioni tra le richieste di stabilità e le misure di sostegno economico.

Roma, 24 aprile 2026 – La linea del governo, ormai, è doppia ma intrecciata: tenere il punto sulla tenuta dei conti italiani e, insieme, chiedere all’Europa una risposta assai più robusta alla nuova emergenza energetica. Da Cipro, Giorgia Meloni alza il livello politico del confronto con Bruxelles. Il piano della Commissione, avvisa, “è un passo in avanti ma non sufficiente. Penso che l’Europa deve essere più coraggiosa”. https:www.quotidiano.netvideopoliticameloni-sulla-crisi-energetica-lue-deve-essere-piu-coraggiosa-hihe5ron Le parole di Meloni. Il significato è netto: per Palazzo Chigi la crisi innescata dalla guerra e dal rincaro delle materie prime non si affronta con ritocchi marginali, ma con una nuova cornice europea, più decisa e soprattutto più equa tra Paesi con spazi fiscali diversi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Linea dura sul bilancio. Meloni: “La Ue sia più coraggiosa”. E non esclude la manovra in deficit

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