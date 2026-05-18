Il premier ha scritto una lettera alla presidente della Commissione europea chiedendo di consentire all’Italia di usare fondi pubblici per affrontare la crisi energetica, sottolineando che la clausola dovrebbe valere anche per i settori oltre alla Difesa. La richiesta arriva dopo che Bruxelles ha rifiutato questa proposta, con un deciso no alle richieste italiane. La lettera evidenzia la posizione dura del governo in materia di spese europee legate all’emergenza energetica.

Lettera del premier alla Von der Leyen: «La clausola non valga solo per la Difesa». Niet di Bruxelles. Giorgia Meloni chiede formalmente alla Commissione Ue di estendere anche alle spese per fronteggiare la crisi energetica la possibilità di derogare ai vincoli del Patto di stabilità. Altrimenti, argomenta il presidente del Consiglio, «sarebbe molto difficile per il governo spiegare all’opinione pubblica» la scelta di destinare soldi all’acquisto di armi, mentre mancano risorse per alleviare il peso delle bollette o abbassare il prezzo della benzina. La posizione del governo italiano era nota da tempo, ma ieri la Meloni ha compiuto un passo ufficiale inviando una lettera al presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni sceglie la linea dura con la Ue: «Fateci spendere per la crisi energetica»

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