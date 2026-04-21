Petrella confermato alla presidenza di Confesercenti Caserta

Durante l'assemblea della Confesercenti provinciale di Caserta, è stato confermato alla presidenza Salvatore Petrella. La riunione si è concentrata sul rilancio dell’economia locale e sulla situazione di Terra di Lavoro. Nessuna modifica alla guida dell’associazione, con Petrella riconfermato nel suo ruolo. L’evento ha riunito i rappresentanti del settore per discutere le prospettive economiche della provincia.

Salvatore Petrella confermato presidente della Confesercenti Provinciale di Caserta. E' stato questo l'esito dell'assemblea durante la quale sono stati accesi i riflettori sul rilancio di Terra di Lavoro e sull'economia casertana. Ad aprire i lavori è stato il presidente Petrella con la sua.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Fabrizio Vagnini confermato alla presidenza di Confesercenti Riccione"Ci attende una stagione di sfide complesse e, proprio per questo, è importante rafforzare il ruolo delle associazioni di categoria" L’assemblea di...

Caruso alla presidenza di ConfesercentiSi è svolta all’hotel Ercolini e Savi l’assemblea di Confesercenti Montecatini Terme, che ha visto l’elezione di Michela Caruso (pasticceria Sweet)...

Una raccolta di contenuti

Confesercenti Caserta, Petrella rieletto presidente: ‘Rigenerare Terra di Lavoro, rilanciare l’economia’Scopri tutti i dettagli riguardo Confesercenti Caserta, Petrella rieletto presidente: 'Rigenerare Terra di Lavoro, rilanciare l’economia' . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com

CONFESERCENTI - Salvatore Petrella confermato presidente: presenti sui tavoli istituzionali per promuovere e sostenere le istanze delle imprese e lo sviluppo economico GUARDA ...10:38:17 CASERTA. Imprese e Territori - Rigenerare Terra di Lavoro - Rilanciare L’Economia E’ stato questo il tema dell’assemblea Provinciale Elettiva della Confesercenti Provinciale di Caserta nel co ... casertafocus.net