Conferma supplenza sostegno 2026 27 entro domenica 31 maggio la richiesta dei genitori Chi sono i docenti interessati

Scade domenica 31 maggio la possibilità, per i genitori, presentare alla Dirigenza la richiesta di continuità didattica per l’anno scolastico 202627. Farà seguito Il Dirigente Scolastico ne darà comunicazione alla famiglia e al docente entro il 15 giugno e provvederà ad inserire i dati della supplenza a sistema SIDI entro il prossimo 26 giugno. Lo scorso anno 46.000 supplenti hanno ricevuto la conferma nel bollettino zero, elaborato entro il 31 agosto. Presa di servizio il 1° settembre, stessa scuola dell’anno precedente. Se specializzati, non importa da quale graduatoria provenga l’incarico (GaE, GPS o interpello). Se non specializzati, l’incarico deve provenire da GPS seconda fascia o da GPS incrociata. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Conferma supplenza sostegno 2026 27 quando spetta e quando non è possibile

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