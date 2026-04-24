Continuità didattica sostegno 2026 27 | come e quando il docente può accettare o rifiutare la conferma della supplenza

Il documento ufficiale pubblicato il 26 marzo 2026 chiarisce le modalità con cui i docenti possono accettare o rifiutare la conferma della supplenza nel ruolo di sostegno per l’anno scolastico 202627. La nota fornisce indicazioni precise sui tempi e le procedure da seguire, evidenziando le eventuali possibilità di comunicare la propria decisione. Viene inoltre precisato il modo in cui si configura la continuità didattica e le eventuali implicazioni legate alle scelte dei docenti.

Con la nota 7766 del 26 marzo 2026 “Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 20262027”, il Ministero dell’Istruzione dà attuazione al DL 12725, estendendo anche agli anni scolastici 20262027 e 20272028 la procedura di conferma del supplente di sostegno sullo stesso posto, qualora la famiglia dell’alunnao con disabilità ne faccia richiesta. Il docente che riceve la richiesta di conferma può o meno accettare: la scelta diventa definitiva solo nel momento in cui presenta l’istanza POLIS per le supplenze. L'articolo Continuità didattica sostegno 202627: come e quando il docente può accettare o rifiutare la conferma della supplenza .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Buongiorno gentilmente vorrei sapere se accettare la continuità didattica compromette l'eventuale assunzione ai fini del ruolo da GPS. Grazie delle preziose risposte. - facebook.com facebook